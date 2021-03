99 Prozent aller Entwickler:innen, die weltweit digitale Angebot im Google Play Store vertreiben, werden ab dem 1. Juli 50 Prozent weniger Provision an Google zahlen müssen. Das gab das Unternehmen auf dem Android Developers Blog bekannt. Mit dieser Entscheidung geht Google einen ähnlichen Weg wie Konkurrent Apple. Denn Apple hatte für den Jahresbeginn 2021 ebenfalls eine Halbierung der Provision für Entwickler:innen angekündigt – die genauso nur bis zur Grenze des Umsatzes von einer Million US-Dollar im Jahr greift.

Nach Angaben von Google erreicht nur ein Prozent der Entwickler:innen im Google Play Store einen höheren Umsatz als eine Million US-Dollar im Jahr. Daher gilt im Umkehrschluss, dass sich die anderen 99 Prozent ab dem 1. Juli auf die reduzierte Provision freuen können. Dazu erklärt Sameer Samat, VP für Product Management bei Google, im Blogpost:

These are funds that can help developers scale up at a critical phase of their growth by hiring more engineers, adding to their marketing staff, increasing server capacity, and more. While these investments are most critical when developers are in the earlier stages of growth, scaling an app doesn’t stop once a partner has reached $1M in revenue — we’ve heard from our partners making $2M, $5M and even $10M a year that their services are still on a path to self-sustaining orbit. This is why we are making this reduced fee on the first $1M of total revenue earned each year available to every Play developer, regardless of size. We believe this is a fair approach that aligns with Google’s broader mission to help all developers succeed.