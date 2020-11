Ein neues Developer-Programm von Apple soll insbesondere kleineren Unternehmen und unabhängigen Entwicklern dabei helfen, ihre Apps über den App Store erfolgreich zu distribuieren. Die oft kritisierte Höhe der Provision von 30 Prozent, die Entwickler in der Regel an das Unternehmen zahlen müssen, um ihre App dort zu platzieren, wird jetzt angepasst. Allerdings nicht für alle. Das App Store Small Business Program soll jedoch für den Großteil der Entwickler zur Verfügung stehen – sofern diese weniger als eine Million US-Dollar pro Jahr umsetzen. Die Änderung soll bereits zu Jahresbeginn 2021 inkrafttreten; auch weil Apps im Kontext der Coronapandemie großes Gewicht für die Digitalgemeinde haben, was Apple ebenfalls betont.

Anfang Dezember möchte Apple laut offiziellem Blogpost nähere Informationen zum neuen Förderprogamm für Entwickler preisgeben. Bekannt ist aber schon jetzt, dass die Marke von 30 Prozent Provision für Unternehmen und Entwickler mit über einer Million US-Dollar Umsatz über den App Store nach Abzug der Provision bestehen bleibt. Apple gibt weitere Details im Rahmen der halbierten Provision preis:

Apples CEO Tim Cook erklärt, warum das Unternehmen dieses Programm derzeit für so wichtig hält:

Small businesses are the backbone of our global economy and the beating heart of innovation and opportunity in communities around the world. We’re launching this program to help small business owners write the next chapter of creativity and prosperity on the App Store, and to build the kind of quality apps our customers love. The App Store has been an engine of economic growth like none other, creating millions of new jobs and a pathway to entrepreneurship accessible to anyone with a great idea. Our new program carries that progress forward — helping developers fund their small businesses, take risks on new ideas, expand their teams, and continue to make apps that enrich people’s lives.