Wie auf TikTok: YouTube ermöglicht Suche direkt aus Kommentaren

In den Kommentaren von Shorts und Longform-Videos können User auf YouTube jetzt Suchen mit clickable Shortcuts starten. Dieses Feature erinnert an TikTok und trägt der News Search Rechnung. Derweil bietet YouTube Creatorn noch mehr Optionen für Shorts und Co., sogar längere Videos.