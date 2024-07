Bereits seit 2022 können Creator ihren Long Form Content in Shorts umwandeln. Jetzt erhält das Feature ein Upgrade: Mit der Auto-Layout-Option, welche bald für Android verfügbar sein soll, erkennt YouTube automatisch den visuellen Fokus des Videos und passt den Ausschnitt und Zoom für das Short dynamisch an:

Soon, you’ll be able to use Auto layout on Android, which automatically tracks the main subject in your video as you’re turning it into a Short. That means when you’re remixing long form videos into Shorts, the Auto layout tool will automatically and dynamically pan, zoom, & crop to make sure your Shorts look great.