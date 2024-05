Aus Jawwadhs Screen-Video geht hervor, dass es sich bei diesem Feature noch um ein Experiment handelt – das aber für User von Vorteil sein könnte, während es für Creator ein Für und Wider gibt. Zum einen könnten Nutzer:innen länger im Kontext ihrer Inhalte verweilen, wenn sie mit der KI interagieren, was auch für die Monetarisierung gut ist. Zum anderen könnten die User schnell abspringen, sobald die KI die Kerninhalte des Videos offenbart hat und ihnen potentiell Zeit spart.

Auf der offiziellen Seite, auf der YouTube-Tests angezeigt werden, ist dieses Experiment noch nicht vermerkt. Allerdings ist dort seit Anfang Mai ein Test aufgeführt, der sich auf ein Gen AI Content Inspiration Tool für Creator bezieht. Dazu heißt es:

To make it easier for creators to decide what to dream up and share next, we’re experimenting with a tool that uses AI to surface content inspiration. If you’re a creator in the experiment and you navigate to Studio > Analytics > Research on desktop, you’ll see ideas for content you could create to share on YouTube 🤯 This experimental tool aims to help you brainstorm ideas, understand your audience better, and build videos faster by generating ideas for: 1️⃣ What kinds of content / topics your viewers want to see more of, 2️⃣ fresh angles for creative content you haven’t made in the past and could explore creating, and 3️⃣ outlines / talking points to jump start your creative process. This test is rolling out to a small number of channels that publish videos in the English language, but we’ll keep you updated on our plans to expand it!!