Das Feature bietet den Usern die Möglichkeit, schneller nach den von ihnen gewünschten Informationen zu suchen, oder sich bei der Suche an den Search-Anfragen anderer Nutzer:innen zu orientieren. Auch LinkedIn Creator und Marken können von der Funktion profitieren, indem sie sich von den populärsten Suchanfragen zu der eigenen Person oder Marke (oder auch zu verwandten Brands oder Themen) für neue Content-Ideen inspirieren lassen.

Dass nun auch LinkedIn die Suche auf der Plattform optimiert, reflektiert die Verschiebung hinzu einer neuen Art der Suche, die immer häufiger auf Social Media statt klassisch auf Google und Co. stattfindet. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die Suche via Google an Relevanz verliert. Schließlich verteidigt das Suchmaschinenunternehmen seine Marktposition insbesondere durch die Integration von KI – zuletzt mit einem der bedeutsamsten Search Updates aller Zeiten.