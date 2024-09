Vergangenes Jahr hat YouTube die Dream-Screen-Funktion für Shorts vorgestellt, welche es Creatorn ermöglicht, auf Basis von Text-Prompts KI-basierte Video- oder Bildhintergründe zu erstellen. Nun erhält das Feature ein Upgrade: YouTube integriert Veo, ein Modell von Google DeepMind, mit welchem aus einfachen Textbeschreibungen hochwertige Videos in 1080p-Auflösung erstellt werden können, in Shorts. Damit werden bislang kaum vorstellbare Content-Ideen umsetzbar, wie YouTube beschreibt:

You’ll be able to create even more incredible video backgrounds, breathing life into concepts that were once impossible to visualize. Imagine a BookTuber stepping into the pages of the classic novel, The Secret Garden, or a fashion designer instantly visualizing fun and imaginative design concepts to share with their audience.