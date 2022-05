TikToks Kampagne „Entertainment kann auch anders“ soll in Deutschland über Social-Inhalte, TV-Werbung, Außenwerbung und Online-Videos gestreut werden und verdeutlicht, wie divers die Creator und Inhalte auf der Plattform sind – die sich selbst als Entertainment App profiliert.

Ein Ort, an dem Nutzer:innen aus den verschiedensten Communities aufeinandertreffen, ihre Inhalte und Meinungen sowie kreativen Erzeugnisse austauschen und gemeinsam wachsen: das ist TikTok. Und das möchte das Unternehmen in Deutschland noch viel mehr Menschen verdeutlichen. Deshalb startet nun eine groß angelegte Marketing-Kampagne, die etwa vier Wochen zu sehen sein wird. Mit einer Mischung aus TV Spots, Online-Videos, Social-Media-Inhalten und Außenwerbung sowie der Unterstützung facettenreicher Creator soll unter dem Motto „Entertainment kann auch anders“ auf das kreative Potential bei TikTok, aber ebenso auf die Möglichkeiten des Community-Aufbaus auf der Plattform hingewiesen werden. Dabei wird vielfach betont: TikTok ist kein soziales Medium, sondern eine Entertainment-Plattform.

TikTok schafft neue Perspektiven

Die Popularität TikToks spiegelt sich einerseits in den ernormen User-Zahlen wider. Deutlich mehr als eine Milliarden Menschen nutzen die App jeden Monat, allein im ersten Quartal 2022 wurden 186 Millionen Downloads registriert. Andererseits offenbart sich TikToks Beliebtheit auch dadurch, dass Konkurrenzplattformen wie YouTube und Instagram immer mehr Features der ByteDance-Tochter übernehmen. Instagram testet derzeit nicht nur einen Home Feed à la TikTok, sondern auch einen Following Tab bei der Reels-Rezeption.

TikTok hat eine ganz eigene Creator Community geschaffen – die auch kürzlich zum ersten ForYouFest in Deutschland zusammenkam.

Franziska Giffey im Gespräch mit Tobias Henning, General Manager TikTok Deutschland, © EVENTPRESS Sascha Radke & Harald Fuh OHG

Diese ist so bunt und vielfältig, dass die unterschiedlichsten Personen, Themen, Storytelling-Formen, aber auch Kooperationen einen Weg zu den Usern finden. Was die Creator eint, ist der Fokus auf kreative, neu gedachte Inhalte und das Format Kurzvideo. Dabei werden auch manche Vorstellungen von traditionellen Erzählmustern oder Creator-Profilen unterlaufen. TikTok erklärt zur Kampagne, dass die vielfältigen Inhalte der Plattform tagtäglich Erwartungshaltungen von Usern herausfordern, da Creator oftmals durch ihre Kreativität Vertrautes in eine neue Perspektive zu rücken und damit ihre Community zu unterhalten wissen.

Der erste Spot der neuen Kampagne zeigt eine Protagonistin in einem Aufzug – der analog zu ihrem zum Für-dich-Feed steht. Sie scrollt durch TikTok und ihr Für-dich-Feed bestimmt, zu welchem Stockwerk der Aufzug sie fährt – und was sie dort sieht. Hinter jeder Aufzugtür kann sie eine neue, ganz eigene Welt entdecken: Sei es durch eine überraschende Verbindung von scheinbar ganz unterschiedlichen Themen oder durch schlichtweg originelle Inhalte. Beispielsweise werden Fußball und Kunst gemeinsam zelebriert und Wissenschaft wird problemlos mit Comedy kombiniert. Der Facettenreichtum im Video soll die Vielfalt in der App plastisch aufzeigen.

Lars Ernst, Head of Marketing für die DACH-Region bei TikTok, erklärt:

Die grenzenlose Kreativität unserer Community ist das Herzblut von TikTok und das, was unsere DNA als Entertainment-Plattformen ausmacht. Die Kampagne spiegelt das wider, was TikTok ist und weshalb rund 75 Prozent unserer Nutzer:innen TikTok aufsuchen: Sie wollen inspiriert werden und inspirieren, sich unterhalten lassen und unterhalten und sie suchen auch nach Mehrwert und Lerninhalten. Darauf sind wir sehr stolz.

Diese Creator unterstützen die Kampagne

Zwei Creator, die auf ganze spezielle Art und Weise inspirieren, sind @dieWissenschaftlerin (fast 450.000 Follower) und Alieu Sawaneh aka @alieusawaneh (knapp 500.000 Follower). Sie wirken an der Kampagne mit und stehen stellvertretend für eine riesige und bunte Community. Hinter @dieWissenschaftlerin steht die Biologin Amelie Reigl, die Wissenschaft für viele Menschen unterhaltsam erlebbar machen möchte. Sie zeigt, dass wissenschaftliche Inhalte einen Platz auf TikTok haben – und sogar dazu führen können, dass knapp eine Viertelmillion Menschen dabei zusehen, wie Amelie ein Duell zwischen einem Wurm und einer Krabbe erklärt.