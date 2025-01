Kann Threads mehr als nur Text? Erstmals erhalten User die Möglichkeit, ihren Beiträgen Musik hinzuzufügen – und auch Instagram erweitert die Musikoptionen auf der Plattform.

Social Media ohne Musik – das ist wie Film ohne Ton. Schon lange spielt Musik eine zentrale Rolle auf verschiedenen Plattformen, allen voran TikTok und Instagram, für welche der Streaming-Dienst Spotify kürzlich umfassende Integrationen vorgestellt hat. Darüber hinaus bietet TikToks Unlimited Sounds Library Musik ohne Ende, und selbst WhatsApp baut Musik in verschiedenen Bereichen der App ein.

Eine Plattform, die an der Musikfront bislang wenig zu bieten hatte, ist Threads. Doch jetzt scheint endlich eine Funktion in Arbeit zu sein, die es den Usern ermöglicht, Musik zu Posts hinzuzufügen. Dies berichtet der Reverse Engineer Alessandro Paluzzi in einem Beitrag auf Threads.