Dank einer Kooperation mit Universal Music sollen WhatsApp User künftig Musik im Status teilen können. Damit nähert sich das Format ein weiteres Stück der Instagram Story an.

Nachdem Instagram kürzlich ein Feature ausgerollt hat, mit dem die Nutzer:innen nur Musik in der Story teilen können, arbeitet WhatsApp jetzt erstmals an der Integration von Musik in der App. Wie der auf WhatsApp spezialisierte Publisher WABetaInfo auf Threads verkündete, könnten die User bald direkt auf WhatsApp Musik für ihren Status suchen, auswählen und teilen. Dies wird dank einer erweiterten Kooperation von Meta mit Universal Music ermöglicht, welche nun erstmals auch WhatsApp einschließt.