Das Entdecken, Teilen und Promoten von Musik wird über drei zentrale Plattformen des Digitalraums erweitert und einfacher denn je. Der Streaming-Dienst Spotify hat neue Integrationen für Instagram und TikTok vorgestellt, die bestehende Kooperationen erweitern und die Sound Discovery auf ein ganz neues Level heben. Spotify erklärt:

[…] We know our listeners crave a seamless listening experience across all of their devices, platforms, and apps, and our ambition is to be accessible everywhere our listeners are […].