Instagram und Threads empfehlen bald politische Inhalte – auch von unbekannten Accounts. Mosseri spricht von „hoher Nachfrage“, Kritiker:innen von einem Desaster: Ohne Faktenchecks und mit schwächerer Moderation drohen Fake News und mehr Polarisierung.

In einem aktuellen Instagram-Video sowie in einem Post auf Threads kündigt Instagram-Chef Adam Mosseri an, dass politische Inhalte künftig wieder verstärkt in den Empfehlungen von Instagram und Threads erscheinen werden. Seit kurzem werden in den USA politische Beiträge wieder aktiv in den Empfehlungen ausgespielt, bald folgt der weltweite Roll-out. Nutzer:innen können zwischen drei Einstellungen wählen: „less“, „standard“ (voreingestellt) und „more“.