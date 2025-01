Die Maßnahmen zeigen eine deutliche Lockerung der Moderationsrichtlinien, die tiefgreifende Folgen für Nutzer:innen, Werbetreibende und den politischen Diskurs auf den Plattformen haben könnten. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Abschaffung der Faktenprüfung:

Meta beendet in den USA die Zusammenarbeit mit Dritt-Faktenprüfer:innen. Stattdessen werden Community Notes eingeführt, ein von Nutzer:innen gesteuertes System zur Kontextualisierung von Inhalten – ähnlich wie bei X.

Meta beendet in den USA die Zusammenarbeit mit Dritt-Faktenprüfer:innen. Stattdessen werden Community Notes eingeführt, ein von Nutzer:innen gesteuertes System zur Kontextualisierung von Inhalten – ähnlich wie bei X. Gelockerte Content Policies:

Regeln zur Inhaltsmoderation werden entschärft und stärker an den „Mainstream-Diskurs“ angepasst. Das bedeutet weniger Eingriffe durch Meta in strittige oder politisch aufgeladene Inhalte.

Regeln zur Inhaltsmoderation werden entschärft und stärker an den „Mainstream-Diskurs“ angepasst. Das bedeutet weniger Eingriffe durch Meta in strittige oder politisch aufgeladene Inhalte. Lockerere Durchsetzung der Regeln:

Strafen gibt es künftig nur noch für schwere Verstöße und illegale Handlungen. Kleinere Verstöße werden nur noch auf Antrag geprüft – also, wenn Nutzer:innen sie aktiv melden.

Strafen gibt es künftig nur noch für schwere Verstöße und illegale Handlungen. Kleinere Verstöße werden nur noch auf Antrag geprüft – also, wenn Nutzer:innen sie aktiv melden. Politische Inhalte zurück in den Empfehlungen:

Politische Inhalte, die Meta zuvor aus den Empfehlungsalgorithmen herausgehalten hatte, werden nun wieder aktiv in den Feeds der Nutzer:innen ausgespielt.

Politische Inhalte, die Meta zuvor aus den Empfehlungsalgorithmen herausgehalten hatte, werden nun wieder aktiv in den Feeds der Nutzer:innen ausgespielt. Trust & Safety-Teams ziehen um:

Die für Sicherheit und Moderation zuständigen Teams werden von Kalifornien nach Texas verlegt – ein Standortwechsel, der auch politische Auswirkungen haben könnte.

Die für Sicherheit und Moderation zuständigen Teams werden von Kalifornien nach Texas verlegt – ein Standortwechsel, der auch politische Auswirkungen haben könnte. Neue Zusammenarbeit mit der US-Regierung:

Meta verstärkt die Kooperation mit der US-Regierung, um ausländischen Einfluss auf amerikanische Unternehmen zu bekämpfen.

Die Abschaffung der Faktenprüfung, die Wiedereinführung politischer Inhalte in Empfehlungen und die Verlegung der Moderationsteams nach Texas zeigen eine klare Verschiebung zugunsten konservativer Akteur:innen. Kurz vor seinem Amtseintritt rückt Meta damit offen an Donald Trump, der am 20. Januar offiziell als 47. US-Präsident vereidigt wird, heran und könnte zum zentralen Netzwerk für seine Anhänger:innen werden. In diesem Artikel thematisieren wir die einzelnen Änderungen im Detail, um ihre Auswirkungen auf Nutzer:innen, politische Inhalte und die Zukunft von Meta besser einordnen zu können.

Meta setzt auf Community Notes, kippt damit den Faktencheck – und rüstet sich für eine Trump-Ära

Wenn es noch Zweifel gab, dass Meta sich strategisch auf eine mögliche Trump-Regierung vorbereitet, sind sie jetzt ausgeräumt. Denn Zuckerberg verkündete jüngst, dass Meta den Faktencheck in den USA einstellt – ein drastischer Schritt, der viele alarmiert. Stattdessen führt der Konzern ein Community-Notes-Programm ein, das an das umstrittene System von X erinnert.

Die Einführung von Community Notes ersetzt Metas bisheriges System mit unabhängigen Faktenprüfer:innen. Community Notes ermöglichen es Nutzer:innen, potenziell irreführende Beiträge zu kennzeichnen und zusätzliche Kontextinformationen bereitzustellen. Zuckerberg erklärte:

We’ve reached a point where [our moderation systems] make too many mistakes, and it’s too much censorship. […] So we’re going to get back to our roots, and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms.

Joel Kaplan, Metas neuer Chief Global Affairs Officer, äußerte sich ebenfalls zu diesem Schritt:

In recent years we’ve developed increasingly complex systems to manage content across our platforms, partly in response to societal and political pressure to moderate content. This approach has gone too far. […] we are making too many mistakes, frustrating our users and too often getting in the way of the free expression we set out to enable.

Kaplan fügte hinzu, dass das Community Notes-System auf X erfolgreich sei,

where they empower their community to decide when posts are potentially misleading and need more context.

Obwohl diese Maßnahmen derzeit auf die USA beschränkt sind, könnten sie langfristig auch die EU betreffen. Während der Digital Services Act (DSA) in der Europäischen Union soziale Netzwerke zu mehr Verantwortung verpflichtet, bewegt sich Meta in die entgegengesetzte Richtung: weniger Moderation, keine Faktenchecks, stattdessen Community Notes. Sollte Meta diese Politik auch in Europa ausweiten, drohen Konflikte mit der EU-Kommission, die bereits mehrfach Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet hat

Zuckerberg über Meta-Exodus: „Virtue Signaling“ statt echte Bedrohung

Die Entscheidung, die Faktenprüfung in den USA zu beenden, werde Meta nicht schaden – im Gegenteil, meint Zuckerberg. Nutzer:innen, die die Plattform aus Protest verlassen, würden dies eher aus „Virtue Signaling“ (Tugendhaftigkeit zur Schau stellen) tun, anstatt aus echten Bedenken, so der Meta CEO. Das geht aus einem Threads Posts des Meta CEOs hervor, den er als Reaktion auf einen kritisches Post einer Nutzerin verfasste.