Diese Plattform könnte auf lange Sicht zu einem wichtigen Player im Digital-Business werden – auch für Creator. Vor gut einem Jahr als X-Konkurrenz gestartet, ist Threads inzwischen eine feste Größe für viele Marken, Marketer und Creator. Meta CEO Mark Zuckerberg erklärte im jüngsten Earnings Call zur Plattform:

[…] We’re making steady progress towards building what looks like it’s going to be another major social app. We’re seeing deeper engagement and I’m quite pleased with the trajectory here.