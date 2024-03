Im Rahmen des For Creators: Future Formats Summits für Content Creator in den USA hat TikTok bahnbrechende Monetarisierungsmöglichkeiten vorgestellt. Dank der neuen Programme und Features können die Content-Ersteller:innen künftig mehr Geld verdienen, die Verbindung zu Fans festigen und zugleich auf analytischer Ebende mehr über die Verdienstmöglichkeiten erfahren. Während TikTok den Creatorn Freude bereitet, steht die ByteDance-Tochter in den USA erneut vor der Möglichkeit eines Banns. Ein neuer Gesetzesvorschlag sieht vor, dass ByteDance TikTok abstößt – andernfalls droht eine US-Verbannung. Aktuell dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorschlag angenommen wird, jedoch gering sein.

TikTok Creator können in der neuen Creator Academy umfassende Insights und Analysedaten dazu einsehen, wie das Geldverdienen auf der Entertainment-Plattform funktioniert. Diese Academy ist eine Weiterentwicklung des Creator Portals und soll in den kommenden Wochen in sieben Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Die Creator finden im Bereich, der über die In-App Creator Tools und später das Creator Center erreichbar sein wird, diverse Support-Elemente. Dazu gehören Kurse und Artikel, Videos und Analysen sowie spezifische Guides für die Content-Ersteller:innen.

Adam Presser, Head of Operations and Trust & Safety bei TikTok, beschreibt in einem offenen Brief an die Creator Community, dass die Plattform auf diese als Basis für relevante Inhalte baut.

Our future will be driven by the extraordinary contributions of creators who inspire and entertain, bring us together across generations and geographies, make us laugh and move us to tears… Nothing is more important to me than championing and advocating for our creator community [and] as we move forward, we remain focused on ensuring TikTok is a place anyone can pursue their personal passion. We will continue to unlock new opportunities for creators to maximize their experience while continuing to earn their trust as an industry leader in safety and security.