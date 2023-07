Konkret können Creator in diesem Paket jetzt auch Non-Live-Inhalte mit ihren zahlenden Fans teilen. Die neue Option zum Geldverdienen auf TikTok bietet Creatorn weitere Anreize, mit mehr kreativen und spannenden Inhalten auch mehr User zu gewinnen – was sich im Umkehrschluss positiv auf die Plattform auswirken würde. TikTok erklärt:

Subscriber-Only Videos are exclusive videos that only subscribers can view. The new perk encourages interactions beyond the LIVE room, enabling subscribers to like, comment, and reply to one another, helping creators foster even more meaningful connections with their community.