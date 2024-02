Trends, Skripte und Top-Ads-Analyse: Das alles kann der Creative Assistant

Der Creative Assistant ist eine virtuelle Assistenz für Creator, Brands und Advertiser. Das Tool soll die kreative Journey der User optimieren und dabei die Produktivität steigern und Prozesse langfristig effizienter gestalten. Dazu greift das Tool auf gesammeltes TikTok-Wissen von zahlreichen Inhalten zurück. Best Practices und aktuelle Trends können User auf diese Weise finden und zusammen mit dem Assistant Brainstorming für neue Videoideen betreiben. Sogar ganze Skripte kann das Tool für die Creator schreiben.

Der Creative Assistant im Cerative Center, © TikTok

Auch trendende Hashtags, beliebte Produkte oder aktuelle Werbebeispiele findet der Assistant für dich. Auf dem TikTok Blog wird zudem erklärt, dass das Tool beispielsweise bei Trendhinweisen ein tiefes Verständnis vermitteln kann. So soll das Tool Konzepte von trendenden Videos anzeigen und mögliche Gründe für deren Viralität aufführen. Dazu werden dann diverse Videos und Audioinhalte passend zum Konzept angezeigt, die als Inspiration dienen können. Einen direkten Zugriff erhalten User im Creative Center TikToks.

Der Assistant im Creative Center, © TikTok

Support für Marketer und Prompt-Beispiele für den Assistant

Neben angesagten Themen und konkreten Kreationstipps bietet das neue Tool gerade für Werbetreibende und Marketer allgemein eine spannende Option. Beispiele von top Ads können über ein Dashboard angezeigt werden.

Beispiele für die Kreationshilfe des Creative Assistant (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © TikTok

Eine Keyword-Suche auf der Top Ads Page liefert den Interessierten eine Zusammenfassung. Darüber hinaus lassen sich diese Ads mithilfe eine Voice Overs analysieren. Dabei werden einzelne Skriptelemente und Videokomponenten erklärt. So können Strukturen erfolgreicher Ads erkannt und für die eigenen Kampagnen genutzt werden. Um Kampagnen auf TikTok mit dem Creative Assistant zu optimieren, können User auch über Adobe Express auf das Tool zugreifen (via Add-ons Markeplace).

Damit interessierte Nutzer:innen schon mal einen Eindruck davon erhalten, welche Art von Prompts sie bei der Nutzung des Assistant einsetzen könnten, hat TikTok ein paar Beispiele wie die folgenden bereitgestellt:

A. Learn how to create for TikTok

I am new to creating videos on TikTok. What are some best practices I need to know before starting?

B. Gather inspiration with a research companion

Show me top-performing ads on Creative Center in the [industry] industry.

C. Brainstorm TikTok ideas

Come up with TikTok ideas for my brand named [name], promoting [topic].

D. Write and refine your TikTok scripts.

Write a TikTok ad script for my [industry] brand named [name], targeting [market] and [target audience]. Highlight these benefits in the script – [benefits].

Auch andere Plattformen wie jene aus dem Meta-Kosmos erhalten immer mehr AI Support bei der Kreation von Inhalten wie Captions, Posts, Ads, Reels und dergleichen mehr. Der Blick auf TikTok lohnt sich jedoch für viele Creator und Marken; immerhin sind die User allein Deutschland laut einer Analyse von We Are Social und Meltwater im Schnitt knapp 38 Stunden pro Monat auf der App aktiv.