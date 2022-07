TikTok, Instagram oder doch Facebook? Eine aktuelle Analyse zeigt auf, welche Social-Plattform am häufigsten geöffnet wird. Die App, die bei der täglichen Nutzungszeit vorne liegt, ist eine andere.

Viele Smartphone User verbringen zahlreiche Stunden in der Woche auf Social Media – und ein beachtlicher Teil von ihnen öffnet die Lieblings-Apps jeden Tag. Eine Untersuchung von Sensor Tower offenbart nun, welche Plattform bei der Anzahl der User, die täglich die App öffnen, vorne liegt.

Mehr als ein Drittel der User öffnet Instagram jeden Tag

Auf den ersten Platz hat es nicht etwa TikTok, sondern Instagram geschafft. 39 Prozent der weltweit aktiven Android User, die die App über den Google Play Store heruntergeladen haben, haben die App im zweiten Quartal 2022 jeden Tag geöffnet. TikTok liegt mit ebenfalls starken 29 Prozent auf dem zweiten Platz, knapp gefolgt von Facebook (27 Prozent) und Snapchat (26 Prozent).

© Sensor Tower

TikTok User verbringen mehr als 1,5 Stunden in der App

Während TikTok Instagram bei der Rate der täglichen Öffnungen (noch) nicht überholen konnte, liegt die populäre App bei der täglichen Nutzungszeit mit weitem Abstand vorne. Ganze 95 Minuten verbringen Android User weltweit nach der Sensor-Tower-Analyse durchschnittlich in der App. In den USA liegt die tägliche Nutzungszeit bei 82 Minuten. Eine Untersuchung von eMarketer kommt mit durchschnittlich 45 Minuten pro Tag zu einem anderen Ergebnis – doch auch hier liegt TikTok, gefolgt von YouTube, an erster Stelle.

© Sensor Tower

Die Sensor-Tower-Untersuchung sieht YouTube bei der täglichen Nutzungsdauer ebenfalls auf dem zweiten Platz. Instagram und Facebook liegen mit deutlich weniger Minuten auf dem dritten und vierten Platz. Während TikToks User über 1,5 Stunden in der App verbringen, ist die Nutzungszeit bei Instagram mit 51 Minuten gut halb so lang.