Gemäß den Hinweisen in der obigen Erklärung (geteilt vom App-Forscher Radu Oncescu) greift diese Einstellung jedoch ausschließlich für zukünftige Posts. Bereits bestehende Inhalte können weiterhin geteilt werden, was Nutzungsfreiheit mit dem Schutz der Urheber:innenrechte kombiniert.

Vorteile der Repost-Funktion im Überblick

Die neue Funktion bietet zahlreiche Vorteile, sowohl für die Plattform als auch für die User:

Würdigung kreativer Leistungen: Durch die deutliche Kennzeichnung der Urheber:innen wird deren Arbeit gewürdigt und in den Fokus gerückt. Das könnte insbesondere für kleinere Creator von Vorteil sein, die ihre Reichweite vergrößern möchten. Schaffung neuer Standards: Die Möglichkeit, Inhalte transparent zu teilen, könnte dazu beitragen, einen neuen Standard im Umgang mit kreativen Inhalten zu setzen. Sollten Nutzer:innen Inhalte ohne Nutzung dieser Funktion „entwenden“, könnte die Community darauf aufmerksam machen und die korrekte Nutzung einfordern. Verbesserung der Plattformkultur: Die Funktion könnte langfristig zu einer respektvolleren Plattformkultur beitragen, bei der der Fokus auf Fairness und Transparenz liegt.

Threads auf Wachstumskurs: Die schärfste Konkurrenz für X

Threads hat in den letzten Monaten beeindruckende Fortschritte erzielt. Die Social-Plattform zählt inzwischen 300 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen. Dieser Erfolg zeigt, dass Meta mit Threads einen Nerv getroffen hat, insbesondere in einer Zeit, in der Nutzer:innen immer noch nach Alternativen zur inzwischen viel diskutierten und kritisierten Plattform X suchen.

Die Wachstumszahlen sprechen für sich: Meta plant, Threads bis Mitte des kommenden Jahres auf 500 Millionen Nutzer:innen auszubauen. Langfristig strebt das Unternehmen sogar an, Threads zur nächsten Plattform mit einer Milliarde Nutzer:innen zu machen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, wäre dies ein beispielloser Erfolg in der Social-Media-Branche.

Threads testet geplante Posts: Mehr Planung, echte Gespräche

Ein weiteres interessantes und von vielen Usern nachgefragtes Update betrifft die Einführung von geplanten Beiträgen auf Threads, das derzeit getestet wird. Wir von OnlineMarketing.de hatten bereits Mitte November darüber berichtet. Threads-Chef Mosseri erklärte in der Ankündigung, dass diese Option bereits seit einigen Monaten entwickelt wird.