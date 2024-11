Mithilfe der neuen Suchfunktion können Nutzer:innen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs oder nach Beiträgen von einem bestimmten Account suchen. Trending now ist bislang nur in den USA verfügbar. Hier testet die Plattform eine erweiterte Auswahl an Trendthemen sowie KI-gestützte Zusammenfassungen dessen, worüber die User auf Threads diskutieren.

Threads unterstützt jetzt Videos im Querformat

Während Threads an der Suche sowie an wichtigen Features für die in den USA verfügbare Funktion Trending Now arbeitet, kommt eine weitere nützliche Funktion in der App. Seit kurzem können User in dieser endlich Videos im Querformat ansehen. Die Neuigkeit wurde vom Threads-Team bestätigt, nachdem einige User die Änderung bemerkt hatten.

Videos im Querformat auf Threads, © 9toMac

9to5Mac bestätigte ebenfalls, dass die Funktion jetzt mit dem neuesten Update der iOS App verfügbar ist.