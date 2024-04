Dank des neuen Messaging Features können Unternehmen mit Bewerber:innen, Creatorn und Co. in Kontakt treten. Der Nachrichten-Button animiert zu mehr Interaktionen und fördert womöglich das Branding über andere Formate.

Es war eines der meistgefragten Features auf LinkedIn, jetzt ist es da: das Pages Messaging. Endlich können auch Unternehmensseiten in die 1:1-Kommunikation mit Creatorn, Mitarbeiter:innen, Bewerber:innen und jedweden Mitgliedern gehen. LinkedIn erklärt auf dem LinkedIn Ads Blog, dass die Funktion auf der eigenen Seiten aktiviert werden kann, sodass Plattform-User via Chat Button einfach mit einem Unternehmen in Kontakt treten können.

Der neue Message Button auf Unternehmensseiten, © LinkedIn

Roll-out, API-Integrationen und Nutzen: Das bietet das neue Messaging Feature für LinkedIn

Seit Ende März befindet sich die neue Messaging-Funktion im Roll-out. Falls du sie also noch nicht vorfindest, kann es noch eine kurze Zeit dauern. Zur Optimierung der Kommunikation hat die Plattform auch sechs erste API-Integrationen eingeführt, die Administrator:innen die Arbeit und das Community Building erleichtern könnten. Zu den ersten Partner:innen gehören Bird CRM, Brandwatch, Hootsuite, Oktopost, Sprinklr und Zoho.

Die Administrator:innen von Unternehmensseiten sind es auch, die die Funktion aktivieren und deaktivieren können. Das geschieht in den Einstellungen der Inbox. Wir selbst haben die Funktion für OnlineMarketing.de auf LinkedIn schon seit einiger Zeit.

Screenshot der Einstellung zum Nachrichten-Button auf LinkedIn

User, die den Nachrichten-Button anklicken, können sich zu verschiedenen Themen melden. Beispielsweise können sie eine Demo anfordern oder Fragen zu etwaigen Bewerbungen stellen. Dann erhalten die Administrator:innen eine Benachrichtigung. Sie können derzeit aber erst antworten und schreiben, wenn sie zuerst von einem Mitglied kontaktiert worden sind.

Eine Company Inbox auf LinkedIn, © LinkedIn

Das lang ersehnte Messaging Feature für Unternehmen unterstützt damit zunächst einseitig das Community Building. Dieser Aspekt wird auf LinkedIn immer wichtiger, da sich die Plattform mit über einer Milliarde Mitgliedern inzwischen auch als Umfeld für Creator-Kooperationen, Influencer Marketing und Branding hervorgetan hat. Das untermauern beispielsweise Entwicklungen wie die Ausweitung der Thought Leader Ads – mit denen Unternehmen quasi jedwede Mitglieder-Beiträge auf ihren gemanagten Seiten sponsern können – und der Test eines Video-Feeds à la TikTok.

Mary Yang und Janet Chang von LinkedIn haben ein paar Tipps für die Nutzung des Messaging Features parat. Dabei geht es um Basics wie die schnelle Beantwortung von Nachrichten, aber auch um Hinweise, die der Brand- und Unternehmensreichweite zugutekommen können. Wer das Feature aktiviert hat, kann in einem Post eigens darauf hinweisen, um mehr Interaktionen zu fördern. Auch könnten Unternehmensseiten diese Funktion als CTA in anderen Kontexten auf LinkedIn bereitstellen: „Schreib uns auf LinkedIn.“

Noch mehr Insights zum Company Messaging erhältst du auf einer dedizierten Website des Unternehmens.