Bald können sich noch mehr Mitgliederinhalte auf LinkedIn quasi in Werbung umwandeln lassen. Die Business-Plattform erweitert die Thought Leader Ads. Ab Ende März können Advertiser den Content aller Mitglieder von Seiten, die sie managen, bewerben. Dabei ist es egal, ob die Mitglieder zum Unternehmen gehören.

Das LinkedIn Ads Team erklärt in einem dedizierten Post, dass sogenannter Thought Leadership Content für vertrauensvolle Verbindungen und die Repräsentation eines Unternehmens auf der Plattform extrem relevant ist. So heißt es im Text:

[…] influential and trusted advocates for brands can be employees, customers and/or industry experts. The expansion of our Thought Leader Ads format to enable brands to showcase voices beyond their employees gives them a new way to reach their target audience with relevant information, like customer testimonials.