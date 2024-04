In der schnelllebigen Welt des Online Marketing ist es von entscheidender Bedeutung, die neuesten Trends und Best Practices zu kennen, um die gewünschte Zielgruppe effektiv zu erreichen. Für viele Unternehmen und Berufstätige ist LinkedIn daher eine wichtige Plattform, auf der eine gezielte Präsenz entscheidend sein kann. Allein die Engagement Rate auf der beliebten Plattform ist im Jahresvergleich um 44 Prozent gestiegen. Doch welche Art von Posts erzielt auf LinkedIn die besten Ergebnisse? Eine aktuelle Studie von Socialinsider bietet Einblicke in die effektivsten LinkedIn-Strategien.

Laut der Studie generieren Beiträge mit mehreren Bildern durchschnittlich die meisten Interaktionen auf LinkedIn. Diese Erkenntnis ist besonders relevant, da das Netzwerk kürzlich native Karussells als organische Posting-Option entfernt hat. Obwohl diese Funktion nicht mehr verfügbar ist, können Nutzer:innen immer noch die Wirkung von Karussells nachbilden, indem sie eine PDF mit verschiedenen Bildern posten. Multibildbeiträge sind somit die beste Alternative und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit der gewünschten Zielgruppe zu gewinnen.

Ein weiterer Schlüssel zur Steigerung der Reichweite auf LinkedIn sind Videoinhalte. Laut der Studie generieren Video-Posts die meisten Shares in der App. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von visuellen Inhalten in der digitalen Landschaft und zeigt, dass Videoinhalte eine effektive Möglichkeit sind, die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen zu gewinnen und die Markenbekanntheit zu steigern. Soll also mehr Content zum gegenseitigen Teilen erstellt werden, stellen Videos eine effiziente Möglichkeit dar. Dennoch nimmt vor allem der Wettbewerb im Bereich Video-Marketing zu, was auch anhand der hohen Reichweite und Verwendung von TikTok zu erkennen ist.

Laut der Studie scheint es, dass immer mehr Marken erkannt haben, dass ein konsistenter Posting-Zeitplan der Schlüssel zum Erfolg ist. Mit durchschnittlich bis zu 18 Beiträgen pro Monat haben Unternehmen ihre Präsenz auf LinkedIn signifikant erhöht. So stieg die allgemeine Posting-Frequenz auf der Plattform um zehn Prozent an. Auch ein kontinuierlicher Posting-Zeitplan ist entscheidend, um bei Zielgruppen präsent zu bleiben. Louise Brogan, LinkedIn-Marketing-Expertin, rät auch, die eigenen Angestellten mit in den Posting-Plan einzubinden:

Employee interaction on page posts is the key to sharing the post wider and further on LinkedIn. It is not enough just to ask your staff to do this though. Content on company page gives your team something to share with their own network. By giving your team useful content to share, not only are you solving a problem for your employees who want to be visible on LinkedIn, but the company page gets more exposure too.