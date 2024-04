Das berufliche Netzwerk LinkedIn testet eine neue Abonnementoption, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist und veröffentlichte kürzlich Details auf einer dedizierten Infoseite. Mit einem Startpreis von 99,99 US-Dollar pro Monat und pro Seite (839,88 US-Dollar pro Jahr pro Seite) bietet dieses Abonnement einige exklusive Funktionen, die darauf abzielen, die Benutzer:innenerfahrung für Unternehmen auf LinkedIn zu verbessern und die Reichweite auf der Plattform zu vergrößern.

Die Premium Company Pages nutzen bestehende LinkedIn-Mechanismen und erweitern diese um spezielle Tools, die bisher nicht verfügbar waren. Zu den Kernfunktionen gehört die Möglichkeit für Seitenadministrator:innen, die letzten Besucher:innen der Seite einzusehen. Diese Information kann genutzt werden, um Besucher:innen direkt einzuladen, der Seite zu folgen, auch wenn sie keine direkten Verbindungen zum Unternehmen haben. Dieses Feature eröffnet neue Möglichkeiten für Netzwerkaufbau und Community Management.

Darüber hinaus können Unternehmen Call-to-Action-Schaltflächen erstellen, die prominent auf ihrer Seite platziert werden. Diese Schaltflächen können individuell benannt werden und führen zu einer URL nach Wahl. Dies kann vor allem zur Steigerung des Traffics der eigenen Website oder von speziellen Kampagnen genutzt werden. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, ein Testimonial von Kund:innen oder Mitarbeiter:innen zusammen mit einem optionalen Bild im oberen Bereich der Unternehmensseite zu platzieren.

LinkedIn setzt weiterhin auf Künstliche Intelligenz, um die Benutzer:innenerfahrung zu verbessern. Ein neues KI-Tool unterstützt Unternehmen bei der Erstellung von Entwürfen für Updates ihrer Unternehmensseiten, die sie dann weiter anpassen können. Zusätzlich wird eine automatische Einladungsfunktion angeboten, die Nutzer:innen, die mit Unternehmensinhalten interagieren, dazu einlädt, der Seite zu folgen. Dies vereinfacht das Wachstum der Community ohne zusätzlichen Aufwand für die Unternehmen. Unternehmen erhalten außerdem ein spezielles LinkedIn-Premiumlogo auf ihrer Seite, vergleichbar mit einem Verifizierungshaken.

Suzi Owens, Senior Director of Communications bei LinkedIn, bestätigte kürzlich die Details zu den Premium Company Pages gegenüber dem Publisher TechCrunch.

We’re always exploring new ways to enhance our customers’ experience and assist them in achieving their business goals. Currently, we’re testing a new offering with small-to-medium business customers, called Premium Company Page, which is designed to help them attract customers, build credibility, and stand out to their audience. We look forward to sharing more soon.