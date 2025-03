Die Integration von Videos kann deine Longform-Beiträge auf LinkedIn aufwerten und untermauert LinkedIns großen Push für Video-Content, der inzwischen viele Facetten hat. Wir zeigen dir einige davon.

Für alle Autor:innen von Artikeln und Newslettern auf LinkedIn gibt es gute Nachrichten, die ebenso für Video-Creator einen Anlass zur Freude geben. Denn die Business-Plattform ermöglicht inzwischen die native Integration von Videos direkt im Beitrags-Composer. Damit trägt die Plattform der Relevanz von Videos, insbesondere Kurzvideos, Rechnung. Bewegtbild-Content hat sich auf LinkedIn in den vergangenen Monaten ohnehin zu einem zentralen Format entwickelt und wird den Usern nun noch öfter begegnen.

LinkedIn und das Videoformat: Im Newsletter, im Feed, im Carousel

Video-Content wird auf LinkedIn bereits 36 Prozent mehr rezipiert als im Vorjahr, Tendenz steigend. Und in LinkedIns B2B Marketing Benchmark Report 2024 war bereits von einem 45-prozentigen Plus bei den Video-Uploads die Rede. Im Jahr 2025 dürften noch deutlich mehr Videoinhalte dazukommen.

Lakshman Somasundaram, Director of Product at LinkedIn für die Bereiche Video, Games und Moonshots, verkündete auf der Plattform, dass das Wachstum bei der Kreation von Video-Content – das für Millionen Views sorgt – doppelt so groß wie bei anderen Formaten ist. Während die Plattform inzwischen Video-Carousels im Bereich Videos For You mobil und auch auf dem Desktop anzeigt, Video-Views öffentlich darstellt und mit immer neuen Features für die Video-Creator daherkommt, lassen sich Videos jetzt auch einfach in Artikeln und Newslettern integrieren. Darauf verweist der Social-Media-Experte Lindsey Gamble auf Threads und auf seinem Blog.