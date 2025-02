Das Business-Netzwerke LinkedIn avanciert zu einem echten sozialen Medium. Vor allem die Integration von Kurzvideos à la TikTok ist ein weitere Indikator dafür. Während insbesondere Karussell-Posts viel Engagement auf der Plattform versprechen, sind es vor allem die Videos, die Marketern, Creatorn wie Brand Ambassadorn und Unternehmen derzeit das größte Wachstumspotential versprechen. Denn Video-Content wird auf LinkedIn bereits 36 Prozent mehr rezipiert als im Vorjahr, Tendenz steigend. Und in LinkedIns B2B Marketing Benchmark Report 2024 war bereits von einem 45-prozentigen Plus bei den Video-Uploads die Rede. Im Jahr 2025 dürften noch deutlich mehr Videoinhalte dazukommen.

Lakshman Somasundaram, Director of Product at LinkedIn für die Bereiche Video, Games und Moonshots, verkündet auf der Plattform, dass das Wachstum bei der Kreation von Video-Content – das für Millionen Views sorgt – doppelt so groß wie bei anderen Formaten ist und erklärt:

[…] 36% growth over the last year is just the start — and it’s fueled by members like you creating great videos. So we’re going to continue making it more rewarding to share your knowledge, expertise, and stories via videos on LinkedIn […].