Bisher war die Funktion ausschließlich mobil verfügbar, doch ab sofort können Nutzer:innen auch in der Web-Version auf die kuratierten Videoinhalte zugreifen. Damit gleicht LinkedIn die Nutzungserfahrung zwischen Mobile und Desktop stärker an und setzt verstärkt auf Video als Content-Format.

Das Videos for You Feature wurde ursprünglich als Karussell innerhalb des Feeds eingeführt und zeigt Nutzer:innen personalisierte Videoempfehlungen. Während es auf dem Smartphone bereits etabliert war, fehlte eine vergleichbare Lösung für die Desktop-Version von LinkedIn – bis jetzt.

Wer auf einen der empfohlenen Clips klickt, gelangt direkt zum entsprechenden Beitrag. Das Video wird dabei prominent in den Vordergrund gerückt, während die Caption rechts daneben erscheint. Neu ist zudem die Möglichkeit, sich mithilfe von Pfeilen durch eine vertikale Videoansicht zu navigieren – ähnlich wie auf mobilen Geräten. Gamble kommentierte dazu:

Now, when you click on a video in the ‚Videos For You‘ experience, arrows will appear on the sides of the video, allowing you to navigate to the next and previous videos in a vertical feed – just like on mobile.