Das Feature hatte LinkedIn schon vor einiger Zeit angekündigt, jetzt kann es auch in Deutschland genutzt werden.

Dieses Update hat das Potential, die Reichweite und Relevanz von LinkedIn Newslettern deutlich zu steigern: Die Plattform lässt Nutzer:innen nun auch in Deutschland sowohl Personen als auch Unternehmen in Newslettern markieren. Damit werden diese auf den Text aufmerksam gemacht und zur Interaktion animiert – was wiederum zu mehr Engagement und Abonnent:innen führen könnte.

Newsletter sind eines der wichtigsten Tools auf LinkedIn

Seit Ende 2021 können Creator und Marken auf LinkedIn Newsletter erstellen und versenden. Dieses Tool bietet die Chance, Fans und Follower zu generieren und diese wiederholt mit für sie relevanten Inhalten zu versorgen. Das kann zur Kund:innenbindung beitragen, das eigene Renommee stärken und mitunter auch zu mehr Traffic für die eigenen Properties führen. Dabei müssen zum Beispiel Marken gar nicht unbedingt einen ganz neuen Newsletter aufsetzen, um über LinkedIn ihren Content auszuspielen. Im Digital Bash Podcast erklärt LinkedIn-Expertin Britta Behrens:

Wenn man jetzt den Newsletter startet: Man muss nicht zwingend den uniquen Newsletter auf LinkedIn veröffentlichen, sondern kann da natürlich auch seinen klassischen Newsletter quasi weiterverbreiten.

Jetzt bekommt der LinkedIn Newsletter also ein besonders wichtiges Update. Das Markieren von Personen und Brands war für einige Tester:innen in den USA schon länger möglich. Wie Marketing-Tool-Experte Jens Polomski auf LinkedIn selbst mitteilt, ist die Option aber auch in Deutschland verfügbar gemacht worden. Ich selbst kann die Option ebenfalls seit etwas mehr als einer Woche nutzen. So kann dieses Feature dann aussehen:

Markierungen sind im Newsletter jetzt möglich

Solltest du das Feature bei dir noch nicht nutzen können, dürfte die Plattform es in den nächsten Wochen sicherlich bereitstellen. Die Funktion kann auf jeden Fall hilfreich sein, um für relevanten Austausch über Inhalte zu sorgen und Sichtbarkeit für die eigenen Content Updates zu generieren. Dabei sollten die Autor:innen aber darauf achten, nicht krampfhaft allzu viele Personen und Brands zu markieren, wenn das dem Text nicht unweigerlich weiterhilft. Das kann dann zu konstruiert wirken und die UX beim Lesen beeinträchtigen.

Tipps und Features für mehr Reichweite auf der Plattform

Wenn du darüber nachdenkst, einen LinkedIn Newsletter zu starten oder deinen bestehenden zu optimieren, kannst du dir die Tipps und FAQs des Unternehmens durchlesen. Neben dem Newsletter sorgt LinkedIn zudem für weitere relevante Features, die Creator zum Reichweitenaufbau nutzen können. Dazu gehört die Option Follow on LinkedIn. Mithilfe dieser können Nutzer:innen einen personalisierten Link oder Button erstellen, der zum Folgen des eigenen Accounts aufruft. Darüber hinaus hat die Plattform bereits Link Sticker à la Instagram für Bilder und Videos gelauncht. Dieses Feature ist noch nicht für alle User ausgerollt worden, doch es bietet viel Potential. So könnten LinkedIn Creator ihre Newsletter mit dem Link Sticker hervorheben oder mit diesem auch auf externe Newsletter- oder Content-Bereiche verweisen.