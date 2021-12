Im März launchte LinkedIn neben weiteren Features den sogenannten Creator Mode. Dieser sollte alle, die regelmäßig Inhalte auf der Plattform teilen, unterstützen. User können in ihrem Profil den Creator Mode aktivieren und bekommen dafür nun noch mehr Möglichkeiten von LinkedIn bereitgestellt. Denn die Business-Plattform ergänzt einen LinkedIn-Live-Zugang und die Option, Newsletter zu schreiben, für alle Creator.

LinkedIn Live war bisher nur für Seiten oder Mitglieder einer bestimmten Größe verfügbar, die bestimmte Anforderungen erfüllen mussten. Nun rollt LinkedIn das Feature für alle Creator aus. Diese können anschließend auf LinkedIn live gehen und für ihre Follower streamen. Die Zuschauer:innen haben wiederum die Möglichkeit, das Video zu teilen. Wie auf allen Plattformen sind Videos auch auf LinkedIn eines der beliebtesten Formate. Laut einer Untersuchung von Martech werden Videos auf der Plattform 20 Mal häufiger geteilt als andere Content-Arten. Live Videos wurden zudem durch die Coronapandemie auf neue Art angenommen und integriert. Mittlerweile ist es keine Ausnahme mehr, sondern Normalität, wenn ein Event zum Beispiel online stattfindet und gestreamt wird. Ein Live Stream kann für Creator also hohes Engagement und eine große Reichweite bedeuten.

Eine große Reichweite könnte auch das neue Newsletter Feature generieren. Dieses schickt Benachrichtigungen an alle Subscriber, wenn ein neuer LinkedIn-Artikel veröffentlicht wird.

Whenever you publish a new article in your newsletter, your subscribers are automatically notified via push, in-app, and email notifications so they stay up to date with your latest content,