Die „Follow on LinkedIn“-Funktion wird bei den Creator Tools neben den Features Audio Event, LinkedIn Live und Newsletters angezeigt. Creator können entweder einen Link oder alternativ einen Button erstellen, der User zum Folgen der eigenen LinkedIn-Seite aufruft. Nachdem du den Text für den Link oder Button eingegeben hast, kannst du diesen über eine beliebige Website oder einen Channel deiner Wahl teilen.

Der Link oder Button führt interessierte User nicht nur auf deine LinkedIn-Seite, sondern lässt diese deinem Account automatisch folgen – mit nur einem Klick, wie LinkedIn erklärt:

Grow your audience by sharing your personalized link or button to any of your channels or websites. By simply clicking the link or button, people will automatically start following you.