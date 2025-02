Die gute Nachricht zuerst: Instagram Creator müssen sich keine Sorgen machen, wenn User ihre Reels nicht ganz bis zum Ende schauen. Das soll der Reichweite keinen Abbruch tun. Allerdings müssen die Creator ein Augenmerk auf die Watchtime legen, eine der zentralen Metriken auf Instagram. Dabei geht es laut Adam Mosseri aber nicht um die prozentualen Werte, was längere Reels benachteiligen könnte; und genau diese möchte Instagram schließlich fördern.

Reels sind das Go-to-Format auf Instagram, für Creator und User. Über 60 Prozent der Nutzungszeit auf Instagram und Facebook entfallen auf Reels, Tendenz steigend. Inzwischen ermöglicht die Plattform auch die Kreation von bis zu drei Minuten langen Reels direkt im Editor. Das kannst du sogar in Deutschland schon nutzen. Zuvor gab Instagram an, dass die Kurzvideos eine Länge von 90 Sekunden im Idealfall nicht überschreiten sollten. Jetzt fördert die Meta-Tochter aktiv die längeren Videos, um mehr Raum für ausführliches Storytelling zu bieten.

[…] 90 seconds isn’t always enough time to tell a story just the way you want […],

heißt es im offiziellen Blog Post. Reels sind mit Abstand das Format, welches am meisten Reichweite generiert.

Mit längeren Reels könnten Unternehmen zum Beispiel ausführliche Produktvorstellungen, Brand Trailer – etwa für den HR-Kontext – oder schlichtweg ausführliche Behind-the-scenes-Inhalte optimiert darstellen. Doch büßen diese längeren Clips an Reichweite ein, wenn User sie nicht bis zum Ende schauen? Das kann bei minutenlangen Videos im Kurzvideokosmos durchaus häufiger geschehen. Adam Mosseri gibt diesbezüglich Entwarnung. In einem eigenen Video auf Instagram betreibt er Aufklärungsarbeit und schreibt dazu:

[…] I’m saying you do *not* need to worry about whether or not people finish watching your whole video. What matters more is how many seconds of video they actually watch, not whether or not they finish the video.