Bereits vor einigen Wochen hatte der Instagram-Chef die Relevanz dieser Ranking-Faktoren betont und erklärt, welche Metriken bei der Connected Reach und bei der Unconnected Reach eine größere Rolle spielen. Zwar bleibe die Follower-Zahl weiterhin von Bedeutung – doch Creator sollten ihr Augenmerk vorrangig auf die Faktoren legen, die den Follower Count und die Reichweite in die Höhe treiben: Also Watchtime für Reels, Like Rate (Likes relativ zu den erreichten Personen) und Send Rate (Sends im Verhältnis zu den erreichten Personen).

These will give you a sense of how watchable the video was, how likable it was and how shareable it was,