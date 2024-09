Planungs-Features gehören für Creator und Social Media Manager zu den wichtigsten Tools. Instagram möchte jetzt, dass du auch DMs zu einer beliebigen Zeit versenden kannst.

Posten, planen, perfektionieren: Soziale Medien liefern ihren Creatorn immer mehr Optionen, um in den vielfältigen Formaten zum bestmöglichen Zeitpunkt Beiträge, Live-Videos oder Videos auszuspielen. Mitunter benötigt man die Planungsoption auch schlicht und einfach, weil man zu bestimmten Zeitpunkten nicht verfügbar ist, aber trotzdem etwas online stellen oder teilen möchte. Während Gen AI Features in vielen Kontexten bereits Automatisierungsmöglichkeiten für Antworten in Chats liefern, möchte Instagram den Usern mit einer Planungsoption für DMs Hilfestellung leisten.

Direktnachrichten einplanen: Erster Test mit Potential für Creator

Auf Instagram können die Creator seit Ende 2022 auch endlich in der App Beiträge planen – das war lange Zeit ein vielgefragtes Feature. Seit 2023 können sie zudem Stories über Third Parties vorplanen, seit Herbst 2022 gibt es offiziell Scheduled Posts und auch Reels sowie Live-Videos lassen sich vorplanen.