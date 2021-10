Wer künftig einen Live Stream auf Instagram abhalten will, kann diesen nun planen und die Community rechtzeitig darüber informieren. Wir erklären dir, wie das geht.

Instagram verkündete via Twitter, dass Nutzer:innen nun in der Lage sind, ihre Live Stream Sessions zu planen. Und das ganze 90 Tage im Voraus. Außerdem haben User jetzt die Möglichkeit, ihre Echtzeit-Videos via Feed Post anzukündigen. Follower, die sich für den geplanten Live Stream interessieren, können auf den Post klicken und so eine Benachrichtigung aktivieren. Diese bekommen sie an dem Tag, an dem die Session stattfindet, vor Start des Events.

Going Live hits different when your followers come through 🙌



Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7 — Instagram (@instagram) October 13, 2021

In sechs einfachen Schritten deinen Live Stream auf Instagram planen

Das neue Scheduling Feature wird ab sofort für alle Nutzer:innen weltweit ausgerollt. Wenn du deinen nächsten Instagram Live Stream ebenfalls planen möchtest, musst du nur diese sechs einfachen Schritte durchlaufen:

Klicke auf dein Profilbild, um über den Story-Bereich zu dem Live Feature zukommen. Hier kannst du einfach auf das Kalendersymbol in der unteren linken Ecke klicken Gib einen Titel für deinen Live Stream ein Klicke auf Startzeit und lege das Datum und die Zeit fest, zu der dein Live Stream starten soll (dies kannst du bis zu 90 Tage im Voraus tun) Tab auf „Fertig“ und dann auf „ein Live Video planen“ Teile deinen geplanten Live Stream mit deiner Community via Feed Post (hierzu kannst du ein Bild aussuchen und eine Caption schreiben) Dein geplanter Live Stream wird dann in deinem Feed Post in einer Bubble in der linken Ecke des Bilds angezeigt

Solltest du noch unsicher sein, wie das Ganze funktioniert, findest du auf unserem Instagram Account eine Anleitung mit Bildern, durch die du dich durchklicken kannst.

Außerdem launcht Instagram ein Feature, das Nutzer:innen die Durchführung der Live Streams erleichtern soll. Mit der Practice-Funktion können User, die eine Live Session durchführen möchten, im Vorhinein checken, ob die Belichtung und die Kameraeinstellung gut ist. Dieses Feature wird allerdings erst in den kommenden Monaten für alle Nutzer:innen ausgerollt.

Welche Vorteile bietet das neue Planungs-Feature für Werbetreibende und Retailer?

Die Option Live Streams planen zu können, bietet einen großen Vorteil. Denn User sind in der Lage, die Live Events besser in ihren Alltag einbinden zu können, wenn sie schon im Voraus wissen, wann ihr Lieblings-Creator online geht. Und das erhöht die Chance darauf, dass möglichst viele Nutzer:innen an den Sessions teilnehmen. Für Retailer und Werbetreibende bedeutet das, dass sie mit einem geplanten Live Stream, der beispielsweise in Zusammenarbeit mit einem beliebten Influencer durchgeführt wird, eine größere Zielgruppe ansprechen können.

In China ist diese Art von Social Commerce bereits weitverbreitet. Auf der Website McKinsey Digital schreiben die Expert:innen der Unternehmens- und Strategieberatung:

In China, live commerce has transformed the retail industry and established itself as a major sales channel in less than five years. In a 2020 survey, two-thirds of Chinese consumers said they had bought products via livestream in the past year.

Weiter prognostiziert McKinsey, dass bis 2026 Kaufabschlüsse, die über das Live Stream Shopping auf Social-Plattformen getätigt wurden, bis zu 20 Prozent der gesamten E-Commerce-Umsatzes ausmachen werden. Ob diese Vorhersage zutrifft, bleibt abzuwarten. Sicher ist allerdings schon jetzt, dass der Social Commerce in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Unternehmen müssen sich hierauf einstellen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen – ob nun via Live Stream, Kurzvideos oder statischen Social Posts.