Instagram hat ein hilfreiches Update für alle Social Media Manager und Creator parat: Reels kannst du jetzt direkt im Creator Studio hochladen. Besonders erfreulich ist dabei, dass es dort auch eine Planungsoption gibt. Damit liefert die Social-Plattform den Nutzer:innen einen weitere Vereinfachung im Kontext ihrer Social-Posting-Aktivitäten.

Social-Media-Experte Ahmed Ghanem informiert via Twitter über die neuen Optionen im Instagram Creator Studio. Dabei teilt er einen Screenshot, der über die Planungs- und Upload-Funktion für Reels in diesem Bereich hinweist.

Now you can upload and schedule #Reels from Creator Studio on #Instagram pic.twitter.com/TGpFghfv2I