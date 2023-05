Dieses Feature dürfte einigen Social Media Managern die Arbeit erleichtern: Instagram ermöglicht es jetzt Business Accounts, Stories über Tools von Dritten zu planen und zu veröffentlichen. Für Reels ist die entsprechende API bereits seit Juni vergangenen Jahres für externe Plattformen geöffnet. Meta erklärt vor diesem Hintergrund:

Stories are now an eligible media type on the Instagram Graph API, giving third-party developers the ability to empower businesses to publish Stories to Instagram for the first time. The Instagram Graph API enables Instagram Business accounts to publish up to 25 single images, videos, reels (i.e. single media posts), or posts containing multiple images and videos (carousel posts) per day using third-party developer platforms.