Einmal mehr versucht Instagram durch den Launch eines neuen Features, die User zur Nutzung von Notes anzuregen. Die Notes Prompts können zögernden Nutzer:innen als Content-Inspiration dienen.

Seit dem weltweiten Launch im Januar 2023 hat Instagram die Notes beständig mit neuen Funktionen ausgestattet, um die User vom Nutzen des neuen Formats zu überzeugen. So testete die Plattform erst kürzlich neue Interaktionsmöglichkeiten für Notes im Profil. Zudem hat Instagram eine Funktion ausgerollt, mit welcher die Nutzer:innen die Möglichkeit erhalten, ihr Standardprofilfoto in Notes mit einem kurzen Video in Endlosschleife zu versehen. Eine neue Funktion könnte die Nutzung von Notes nun ebenfalls ankurbeln: Mit den Notes Prompts können User andere Nutzer:innen mit Ideen oder Fragen dazu anregen, ihre eigenen Gedanken in Notes zu teilen.