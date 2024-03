Für das Notes Feature hat Instagram einen neuen Test in petto: Likes sollen den Creatorn mehr Feedback liefern.

Vor etwas über einem Jahr, im Januar 2023, launchte Instagram Notes weltweit. Jetzt können einige User die im Notes-Bereich geteilten Inhalte mit einem Like versehen.

Notes mit Likes auf Instagram

Notes sind kurze Beiträge mit bis zu 60 Zeichen, die nur Text und Emojis enthalten. Um eine Notiz zu hinterlassen, navigierst du zum Anfang deines Posteingangs und wählst anschließend entweder die Follower aus, denen du folgst, oder die Personen auf deiner Enge-Freund:innen-Liste. Hast du die Notiz an deine favorisierte Gruppe versendet, wird sie allen Personen aus dieser 24 Stunden lang oben im Posteingang angezeigt – ähnlich wie bei Stories. Antworten auf Notizen kommen als Direct Messages in deinem Posteingang an. Und neuerdings können User testweise auch Likes für Notes hinterlassen. Das berichtet der App Researcher NICKY (nickysweet857) via Threads: