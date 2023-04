This is how it shows up inside the Facebook app pic.twitter.com/Ap7XUeztnG

Ob die vorgeschlagenen Stories für Creator eine authentische und auch visuell angemessene Möglichkeit darstellen, darf zunächst bezweifelt werden. Zumindest, solange sich die Elemente generisch an Bildern und Inhalten orientieren und nicht auf Eingrenzungen der Personen zugreifen können (ähnlich wie bei Prompts für AI Chatbots oder Image Generator könnten die Ergebnisse ohne konzise Beschreibung zu vage sein). Für manche Brand könnten die Vorschläge jedoch eine Alternative zur eigenen Kreation bieten. Noch ist das Feature nur für einige ausgewählte User im Test. Doch es könnte schon bald für noch mehr Nutzer:innen ausgerollt werden. Immerhin setzt Meta verstärkt auf KI-unterstützte Lösungen sowie Stories Features.

Noch mehr KI und Stories im Fokus: Mehr Engagement und neue Ads

Im März 2023 kündigte Metas CEO Mark Zuckerberg neue und relevante KI-Erlebnisse für die Apps und Plattformen des Konzern an. Zu den von Zuckerberg angegebenen Beispielen für die Integration neuer KI-Tools in diverse Meta-Dienste gehören unter anderem:

KI-Chat-Erlebnisse in WhatsApp und im Meta Messenger

KI-Bildfilter und Anzeigenformate auf Instagram

KI-Videos und multimodale Erfahrungen

In Bezug auf KI-generierte Videos führte Meta bereits im Jahr 2022 die AI Make-A-Video ein. Dieses KI-Tool ermöglicht es Nutzer:innen, Videos auf Basis von Text zu generieren. Mit den Advanced Stories kommt auf Facebook sogar ein Tool hinzu, das ohne das Zutun der User Content erstellt. Und auch für den Advertising-Bereich sind KI-gestützte Lösungen in Planung. So möchte der Konzern Systeme entwickeln, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz ganze Ads automatisch erstellen – auf Basis der Anforderungen der Werbekund:innen. Dabei könnte ein just gelaunchtes neues Modell helfen. In einem Blogpost stellte Meta kürzlich das Segment Anything Model, kurz SAM, vor. Dieses kann Objekte in Bildern und Videos identifizieren, auch, wenn es den Items zuvor noch nicht begegnet ist.

In the future, SAM could be used to help power applications in numerous domains that require finding and segmenting any object in any image. For the AI research community and others, SAM could become a component in larger AI systems for more general multimodal understanding of the world, for example, understanding both the visual and text content of a webpage.

Meta möchte KI-Tools auf allen eigenen Plattformen integrieren. Der Idee einer sechsmonatigen Zwangspause für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme, wie sie Elon Musk und Co. in einem offenen Brief fordern, erteilt der Konzern hingegen eine Absage. Und während an den fortschrittlichen KI-Lösungen gearbeitet wird, werden immer neue Tests für die Stories auf Facebook und Instagram initiiert. Auf Instagram wird derzeit mit den Antworten auf Stories experimentiert – sogar per Voice Message – und jetzt können User im Test sogar mehrere Personen in eine Antwort miteinbeziehen, wie in einer E-Mail.