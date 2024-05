Alles nur noch KI? Wie agieren Creator im Spannungsfeld zwischen AI-Optionen, AI Influencern und menschlicher Kreativität? Der Beitrag liefert Antworten auf diese Fragen und zeigt Beispiele aus der bunten Welt Instagrams.

In einer Welt, in der KI generierter Content immer alltäglicher wird, stellt sich die Frage nach dem Platz menschlicher Kreativität neu. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass Content Creator die sozialen Medien charismatisch und kreativ erobert haben. Doch eine Revolution ist bereits im Gange: Mit Hilfe einfach zu bedienender KI-Tools werden virtuelle Charaktere erschaffen, die von echten Creatorn kaum zu unterscheiden sind. Sie sind schneller, anpassungsfähiger und günstiger. Generative KI-Tools erleichtern dabei die Content-Erstellung ungemein. Es stellt sich die Frage: Welches Schicksal erwartet Content Creator im KI-Zeitalter: Verdrängung oder Zusammenarbeit?

Die Revolution ist jetzt!

Die rohen Fähigkeiten von generativen KI-Systemen wie GPT-3, DALL-E und ihren Nachfolgern sind geradezu verblüffend. Mit nur einer einfachen Textaufforderung können die Nutzer:innen im Handumdrehen Blog-Beiträge, Skripte, Videos, Bilder, Code und mehr erstellen. Was ein professioneller menschlicher Creator Tage oder Wochen an Arbeit gekostet hätte, kann nun von einer KI in wenigen Augenblicken produziert werden. Dabei ist das Gestalten von Prompts – textbasierten Befehlen – für den Einsatz von entscheidender Bedeutung, da es die Ergebnisse maßgeblich beeinflusst. Die Präzision, Detailgenauigkeit und Kreativität des Prompts bestimmen, wie zielgerichtet und angemessen der erstellte Inhalt ist. Daher entwickelt sich bereits jetzt „Prompt Design“ oder „Prompt Engineering“ zu einer spezialisierten Rolle im kreativen Prozess und findet Anwendung in der Ideenfindung, Konzeptentwicklung und der Produktion von Content.

Neue Content-Dimensionen: KI-Influencer als Konkurrenz zu Content Creatorn

Doch wie genau sieht das Ganze in der Umsetzung aus? In der Tat gibt es bereits seit einigen Jahren virtuelle Influencer, die scheinbar authentische Einblicke in ihr „Leben“ gewähren und dabei menschliche Charakterzüge simulieren. Diese virtuellen Persönlichkeiten werden zunehmend von Unternehmen genutzt, um ihre Produkte zu vermarkten. Obwohl virtuelle Influencer computergeneriert sind und oft „AI“ in ihrem Namen tragen, werden sie in der Regel ganz oder teilweise von Menschen betrieben. Dennoch demonstrieren sie in einer Ära fortschreitender KI-Technologien wie ChatGPT das Potenzial dessen, was künftig mit vollständigen KI-Influencern möglich sein könnte, und weisen darauf hin, dass eine solche Realität möglicherweise nicht mehr fern ist.

Die schwedische virtuelle Influencerin Esther Olofsson kommt wohl einer vollständigen KI-Influencerin am nächsten. Vier verschiedene KI-Tools tragen dazu bei, sie zum „Leben“ zu erwecken: Stable Diffusion generiert ihre Bilder, Movio animiert diese, ChatGPT verfasst ihre Posttexte, und Replica Studio generiert ihre Stimme. Dennoch sind menschliche Eingriffe erforderlich, um Befehle in die KI-Tools einzugeben und die ausgewählten Beiträge zu veröffentlichen. Interessant ist dabei, dass ihre Follower Vorschläge machen können, was sie als nächstes erleben soll, und dem Team selbst generierte Bilder von Esther aus Stable Diffusion als Inspiration schicken können.