Momentan befindet sich das Programm in der frühen Testphase – ob es umfassend ausgerollt werden soll, ist noch nicht bekannt. Laut Angaben von Personen, die mit den Plänen der Plattform vertraut sind, erhalten User mit Creator A.I. die Möglichkeit, per Direktnachricht mit den Influencern (als Chatbots) zu kommunizieren – auch eine Integration in den Instagram-Kommentaren sei denkbar.

Um eine möglichst realitätsgetreue Kommunikation zu ermöglichen, können Creator selbst auswählen, auf Basis welcher Daten (etwa Postings, DMs oder Kommentare) Meta die eigene Sprechweise für die Erstellung des Chatbots imitiert. Konkrete Antworten auf bestimmte Fragen können ebenfalls festgelegt werden.

Workload-Reduktion für Influencer

Schon vor einigen Monaten experimentierte Meta mit der Integration KI-basierter Avatare berühmter Personen wie Kendall Jenner und Mr. Beast. Diese dienten den Chatbots allerdings nur als Gesicht – die Persönlichkeiten, mit denen die User chatten konnten, wurden von Meta völlig neu kreiert. Die Möglichkeit, mit Chatbots zu interagieren, die ihren favorisierten Influencern nicht nur äußerlich gleichen, dürfte noch einmal mehr User begeistern.

KI-Influencerin Billie auf Instagram, Screenshot Instagram

Die Nachrichten der Chatbots sollen automatisch versandt werden; zudem werden die User zumindest beim Erstkontakt darauf hingewiesen, dass es sich um KI-generierte Nachrichten handelt. Influencer sollen durch das Feature die Möglichkeit erhalten, ihr Netzwerk aufzubauen und die Verbindung zur Community zu stärken, ohne selbst auf zahlreiche Nachrichten und Kommentare antworten zu müssen.

KI-Influencer-Hype: Kritik und Chancen

Viele User (und auch Influencer) dürften dem Konzept zunächst skeptisch gegenüberstehen. Schließlich kann kein Chatbot die authentische Kommunikation mit einem echten Menschen ersetzen – bereits die zuvor eingeführten KI-Avatare wurden von vielen Usern eher belächelt. Darüber hinaus besteht die Sorge vor Aussagen durch den Chatbot, welche man selbst möglicherweise nicht unterstützt. Nichtsdestotrotz könnte das Tool für einige Influencer (die möglicherweise eh schon auf Agenturen oder Tools zurückgreifen, um mit der eigenen Community zu interagieren) eine willkommene Stütze bei der Kommunikation mit Fans darstellen.

Das Konzept der KI-Influencer an sich ist kein Neues und zog in der Vergangenheit bereits viel Aufmerksamkeit auf sich (etwa im Zuge des Hypes um die AI Influencerin Emily Pellegrini). Zudem ist Instagram nicht die einzige Plattform, die KI im Influencer-Kontext einsetzen will. So testet TikTok aktuell die Einführung von KI-Influencern, die zu Markenbotschafter:innen werden und potentielle Käufer:innen auf innovative Weise ansprechen sollen.

