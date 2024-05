Der Creator Marketplace von Instagram ist endlich auch in Deutschland verfügbar. Darüber ist die Zusammenarbeit zwischen Marken und Creatorn noch einfacher umzusetzen, etwa dank Partnerships Messaging und neuen KI-basierten Empfehlungen.

In zehn neuen Märkten ist der Creator Marketplace Instagrams in den kommenden Wochen verfügbar. 2022 führte die Plattform erste Tests mit US Brands durch, anfangs noch auf Invite-only-Basis. Kurze Zeit später folgten acht weitere Märkte, darunter Japan und das Vereinigte Königreich. Nun werden die Optionen zum Zusammenführen von Creatorn und Brands für die Nutzer:innen in Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, der Türkei, Argentinien, Israel, Indonesien, Mexiko und Südkorea bereitgestellt. Neben neuen Empfehlungen auf KI-Basis liefert Instagram die Partnership Ads, die Kooperationen zu noch mehr Sichtbarkeit und Impact verhelfen sollen.

Die Vorteile des Creator Marketplace im Überblick

Über den Creator Marketplace haben Marken die Möglichkeit, mithilfe von Filtern und Suchfunktionen die Creator zu finden, die für eine Kooperation für sie in Betracht kommen. Zu diesem Zweck werden aktuell auch neue auf Machine Learning und einem KI-System basierende, optimierte Empfehlungen getestet. Dieses Empfehlungs-Tool ermöglicht es Marken, effizienter mit passenden Creatorn zusammenzuarbeiten, indem es auf Basis von Publikumsähnlichkeit, Themenrelevanz und weiteren Signalen individuelle Empfehlungen ausspricht. Die Suchfunktion wurde zudem um weitere Creator- und Publikumsattribute erweitert, was die Möglichkeiten zur Partner:innensuche verfeinert und die Chancen auf erfolgreiche Kampagnen erhöht.

Creator Recommendations (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht), © Meta

Andersherum können aber auch Creator über den Marktplatz auf Brands zugehen und eine Kooperation anfragen. Wird in diesem Kontext Interesse bekundet, können Marken ein Projekt-Briefing ausfüllen, um die Creator über ihren Kampagnenplan zu informieren. Dieses Briefing wird auf Instagram dann über den dedizierten DM-Ordner Partnerships messages übermittelt.

Die Partnership messages informieren über Kooperationsanfragen, © Instagram

Kommt es zur Kooperation, können die Marken und Creator gebrandeten Content mit dem Partnership Label auf die Plattform bringen. Oder sie erstellen die Partnership Ads über den Ads Manager, um noch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit für die gemeinsame Markenbotschaft zu generieren.

Ein gesponserter Beitrag von Marke und Creatorin, © Instagram

Viele kleinere Creator – laut Instagram-Chef Adam Mosseri vor allem solche mit weniger als 10.000 Followern – sollen dank Instagrams Ranking Update künftig bei den Empfehlungen sichtbarer gemacht werden. Auch diese Entwicklung könnte ihnen langfristig bei der Kooperationsoptimierung helfen und ist daher auch für Brands von Interesse.