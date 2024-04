TikTok testet die Einführung von KI-Influencern, die zu Markenbotschafter:innen werden und potentielle Käufer:innen auf innovative Weise ansprechen sollen.

Die Entertainment App TikTok denkt über eine Funktion nach, die Künstliche Intelligenz nutzt, um virtuelle Influencer für Werbekund:innen zu generieren, berichtet The Information unter Berufung auf anonyme Quellen. Diese virtuellen Influencer sollen in Werbevideos auftreten und Produkte bewerben – eine Entwicklung, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

TikTok experimentiert schon lange mit Künstlicher Intelligenz. Seit Anfang 2024 können einige Nutzer:innen beispielsweise mit der neuen AI-Song-Option der Plattform ihre eigenen musikalischen Kreationen erstellen lassen. Mit KI lassen sich auch schon viele Videos und Fotos in der App bearbeiten.

KI-Influencer sind auch kein neues Thema mehr. Bereits im Jahr 2021 eroberten digitale KI-Persönlichkeiten die sozialen Netzwerke und wurden rasch zu wirkungsvollen Markenbotschafter:innen. Anfang 2024 sorgte AI Influencer Emily Pellegrini auf Instagram für Aufsehen, weil viele Nutzer:innen sie für echt hielten. TikToks Idee ist es, die Influencer Skripte lesen zu lassen, die von Werbetreibenden vorgegeben sind, und die Botschaften in Videos auf der Plattform zu teilen. Die Technologie hinter diesen Avataren ermöglicht es ihnen, auf ansprechende und scheinbar natürliche Weise zu interagieren, was sie zu potentiellen Markenbotschafter:innen macht.

Vor- und Nachteile von KI-Influencern

Unternehmen und Brands könnten durch KI-Influencer eine konsistente Markenbotschaft gewährleisten und eine größere Kontrolle über den erstellten Content erhalten. Die Kosten für die Erstellung von Werbematerial könnten ebenfalls sinken, da virtuelle Influencer nicht die gleichen monetären Ansprüche wie ihre menschlichen Pendants stellen. Zudem sind sie rund um die Uhr verfügbar und nicht an geografische Grenzen gebunden.

Beim Einsatz von KI-Influencern sollten jedoch auch die Risiken berücksichtigt werden. Eines der größten Risiken ist die mögliche Entfremdung der menschlichen Content-Ersteller:innen, die TikTok zu dem gemacht haben, was es heute ist. Frühe Tests vom TikTok Team zeigten laut The Information, dass die KI-Influencer weniger effektiv zu Verkäufen animieren konnten als ihre menschlichen Kolleg:innen. TikTok selbst hat dem Bericht zufolge angegeben, dass die KI-Influencer als Ergänzung und nicht als Ersatz für menschliche Creator gedacht sind.

Die Entertainment-Plattform TikTok steht momentan vor der Entscheidung, die Balance zwischen Innovation und der Bewahrung der Interessen ihrer Community zu finden. Aktuell ist noch nicht klar, ob die App weiterhin in den USA verfügbar bleibt. Ein kürzlich eingereichter Gesetzesvorschlag, der die Abgrenzung der App von ByteDance oder alternativ ein TikTok-Verbot in den USA vorsieht, wurde mit großer Mehrheit verabschiedet. Die Autor:innen des Gesetzesentwurfs führen ihre Sorge um die Datensicherheit von hunderten Millionen US Usern an.