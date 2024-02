Zu guter Letzt erklärt Mohan, 2024 die Creator Economy schützen zu wollen. YouTube will, so Mohan, Zuschauer:innen und Advertisern die Gewissheit geben, weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern:

Our business as a streaming service relies not just on engagement, but on giving viewers and advertisers confidence that they can count on us to deliver high quality content. Protecting the creator economy is foundational to everything we do, and it’s good for business.