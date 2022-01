Du möchtest auch dieses Jahr immer passenden Social Media Content liefern? Mit unserem Cheat Sheet behältst du den Überblick über Bildformate.

Vorab: Alle Bildformate in der Übersicht findest du gebündelt noch einmal am Ende des Beitrags.

Kannst du alle relevanten Social-Media-Plattformen aufzählen? Weißt du, welche Inhalte wo am besten ankommen? Und könntest du die unterschiedlichen Bildformate für die jeweiligen Seiten aufzählen, wenn man dich im Tiefschlaf wecken würde? Nein? Das musst du auch gar nicht. Denn wir von OnlineMarketing.de haben dir ein Cheat Sheet erstellt, dass du jederzeit den vollen Durchblick über die aktuellen Bildgrößen auf Social Media hast.

Instagram

Zwei Milliarden User sind den Angaben anonymer Mitarbeiter:innen zufolge monatlich auf Instagram aktiv. Und das nicht ohne Grund: Die Fotosharing App bietet in diversen In-App-Features die Möglichkeit zum Austausch mit und Verfolgen von anderen Usern sowie dem Bereitstellen von Content für andere Nutzer:innen. Um im bunten Treiben des Facebook-Neuzugangs weiterhin zu performen, folgt ein kleines Cheat Sheet.

Profilbild: 320 x 320 px

Stories: 1.080 x 1.920 px

Standardbild: 1.080 x 1.080 px

Standard-Karussel: 1.080 x 1.080 px

Portraitbild: 1.080 x 1.350 px

Portrait-Karussel: 1.080 x 1.350 px

Landschaftsbild: 1.080 x 566 px

Landschafts-Karussel: 1.080 x 566 px

Bildformate Instagram

Facebook

Der blaue Megakonzern wuchs im dritten Quartal 2021 um 35 Prozent. Durch den Kauf von Instagram und WhatsApp sind die drei digitalen Giganten miteinander vernetzt. Unabhängig davon ist Facebook außerdem eine der meist genutzten Messaging Applications. Täglich sind 1,93, monatlich 2,91 Milliarden Menschen auf Facebook aktiv. Diese Bildgrößen brauchst du für die Plattform:

Profilbild: 360x 360 px

Cover: 820 x 312 px

Stories: 1.080 x 1.920 px

Geteiltes Bild: 1.200 x 630 px

Geteiltes Bild via Link: 1.200 x 628 px

Karussel: 1.200 x 21.00 px

Eventbild: 1.920 x 1.080 px

Bildformate Facebook

Twitter

Im Herbst 2021 verzeichnete Twitter 211 Millionen täglich aktive User. In telegrammartigen Kurznachrichten können dabei sowohl Präsidenten als auch Normalsterbliche ihre Gedanken teilen und sich in themenspezifischen Threads miteinander austauschen. Hier alle Bildformate des Social Networks:

Profilbild: 400 x 400 px

Header: 1.500 x 500 px

In-Stream-Bild: 1.200 x 675 px

Bildformate Twitter

TikTok

Jeden Monat nutzen (Stand Oktober 2021) mehr als eine Milliarde User TikTok. In kurzen Videos im Hochformat heißt es: Film ab, Sound on. Einst noch unter dem Namen musical.ly als Teenie-Plattform verkannt, setzt TikTok nun ganz neue Maßstäbe im Sound Marketing – und das mit Erfolg. Dabei sind die Formate ebenso easy wie die App an sich.

Profilbild: 200 x 200 px

Video: 1.080 x 1.920 px

Bildformate TikTok

LinkedIn

Als professioneller Networking Space für Privatleute und Firmen bietet LinkedIn sämtliche Funktionen, die dich karrieretechnisch voranbringen. Sowohl Jobs als auch potentielle Kontakte werden dir unterbreitet. Einordnen kann man das Business Network als Facebook für die Arbeit. Wie du die Seite optimal nutzt, kannst du am Beispiel der zehn erfolgreichsten User verfolgen. Um unter den weltweit 790 Millionen Nutzer:innen zu glänzen, lernst du hier, wie du voll ins Bild passt. Denn Sicherheit im Umgang mit Social Media ist definitiv eine Stärke, die deiner zukünftigen Führungskraftimponieren könnte.

Profilbild: 400 x 400 px

Header: 1.584 x 396 px

Firmenprofil: 300 x 300 px

Firmen-Header: 1.128 x 191 px

Bild via geteiltem Link: 1.200 x 627 px

Bildformate LinkedIn

Pinterest

Nach dem Ausbau der E-Commerce Features im Q4 2021 boomte Pinterest. Mittlerweile lassen sich 459 Millionen User auf der Kreativplattform mit Suchtpotential inspirieren. In Moodboards kann man Bilder pinnen und organisieren – quasi wie ein digitales Visionboard. Um die maximale Ästhetik auf dein Profil zu bringen, sind hier die aktuell gängigen Maße.

Profilbild: 165 x 165 px

Standard-Pin: 1.000 x 1.500 px

Cover: 1.440 x 810 px

Square-Pin: 1.000 x 1.000 px

Long-Pin: 1.000 x 2.100 px

Story-Pin: 1.080 x 1.920 px

Bildformate Pinterest

YouTube

Die Video- und Streaming-Plattform YouTube zählt zwei Milliarden monatlich aktive User. Als wahrscheinlich größte Plattform für größtenteils querformatige Videos sind nun auch „Shorts“, also TikTok ähnliche Kurzvideos auf YouTube zu finden. Dabei sind hauptsächlich Uploads von Filmen, Musik und privatem Content zu finden. Um diesen Formaten nicht in Professionalität nachzustehen, findest du hier die wichtigsten Bildgrößen für 2022.

Profilbild: 800 x 800 px

Kanal-Cover: 2.560 x 1.440 px

Video: 1.920 x 1.080 px

Bildformate YouTube

Hast du dir alle Formate gemerkt? Kein Problem wenn nicht, speichere einfach diesen Artikel oder like ihn auf LinkedIn oder Instagram.