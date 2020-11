LinkedIn veröffentlicht jährlich das sogenannte „Top Voices Listing“ und gibt darin die zehn erfolgreichsten Accounts des Business-Netzwerks bekannt. Dabei analysiert Microsofts Karriere-Plattform alle Profile anhand von drei Kriterien:

Diese Eigenschaften werden zwar zu einer ersten Analyse herangezogen, allerdings untersucht die Business-Plattform die Accounts noch einmal tiefergehend auf ihre Sinnhaftigkeit im Rahmen des Netzwerks. LinkedIn erklärt zur Methode der Auswertung:

To compile the list, we use a combination of quantitative and qualitative signals. This includes engagement (including reactions, comments and shares across each member’s content); posting cadence; and follower growth. But engagement is just a start. Our next filter is qualitative. LinkedIn News editors refine and curate the list by looking at an eligible member’s body of work: Are the contributions insightful, conversational and timely? Do they seek to give and get help vs. being self-promotional? Finally, does this list reflect the world we work and live in today?