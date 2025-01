Vormittags, abends, unter der Woche oder doch lieber am Wochenende? In unserem Beitrag erfährst du, zu welchen Zeiten das Engagement auf LinkedIn am höchsten ist und kannst außerdem nachlesen, welches Content-Format sogar Video-Posts übertrifft.

Du möchtest endlich mehr Menschen auf LinkedIn erreichen? Trotz spannendem Content, passender Bildgröße und regelmäßigen Posts bleibt die gewünschte Reichweite aus? Möglicherweise fehlt für dein Erfolgsrezept noch eine essenzielle Zutat, die sicherstellt, dass deine Inhalte gesehen werden: Die richtige Posting-Zeit! Nachdem die Social-Media-Management-Plattform Buffer kürzlich die besten Zeiten zum Posten auf Instagram offenbart hat, liefert sie nun eine Übersicht der optimalen Posting-Zeiten für LinkedIn – basierend auf einer Analyse von über einer Million Posts.

Die beste Zeit zum Posten auf Instagram im Jahr 2025, © Buffer via Canva

Spezialfall LinkedIn: Kein Engagement-Hoch am Abend

Insgesamt fallen die besten Posting-Zeiten für LinkedIn allesamt in die Zeitspanne zwischen 7 und 16 Uhr unter der Woche. Das höchste Engagement verzeichneten Posts, die um 10 oder 11 Uhr am Dienstag sowie um 10 oder 11 Uhr am Donnerstag veröffentlicht wurden. Die folgende Grafik zeigt die besten Posting-Zeiten für LinkedIn im Überblick – je dunkler das Feld, desto höher das Engagement.

Übersicht der besten Posting-Zeiten für LinkedIn, © Buffer

Im Gegensatz zu vielen anderen Social-Media-Plattformen performen LinkedIn Posts am Abend weniger gut als tagsüber – kein Wunder, schließlich wird das Business-Netzwerk primär im Arbeitskontext genutzt. Du bist also gut beraten, deine Posts tagsüber, idealerweise vormittags, abzusetzen. Konkret ist das Engagement nach Wochentag zu den folgenden Zeiten am höchsten:

Montags: 10 Uhr

Dienstags: 10 Uhr

Mittwochs: 15 Uhr

Donnerstags: 10 Uhr

Freitags: 11 Uhr

Samstags: 12 Uhr

Sonntags: 12 Uhr

Das ist der beste Tag, um auf LinkedIn zu posten

Laut den von Buffer analysierten Daten sticht ein Tag beim Engagement hervor: Der Donnerstag eignet sich besonders gut, um auf LinkedIn zu posten und eine hohe Engagement Rate zu erzielen. Sehr knapp darauf folgen der Mittwoch sowie der Dienstag.

Engagement auf LinkedIn nach Wochentag, © Buffer

Mit Blick auf die Grafik wird deutlich: Zwischen den einzelnen Wochentagen besteht laut der Analyse kein bedeutsamer Unterschied: das Engagement am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist nur geringfügig höher als am Montag und Freitag. Am Wochenende hingegen ist das Engagement deutlich geringer – der Analyse zufolge eignet sich der Sonntag am wenigsten, um auf LinkedIn zu posten.

© LinkedIn, KI-generiert via Adobe Firefly

Das beste Content-Format für LinkedIn – mit Abstand

Neben dem optimalen Posting-Zeitpunkt geht auch das stärkste Content-Format aus der Buffer-Analyse hervor. Nicht etwa Video-Posts, sondern Carousels verzeichnen mit großem Abstand das höchste Engagement. Den Daten zufolge erzielen diese 278 Prozent mehr Engagement als Videos, 303 Prozent mehr Engagement als Bild-Posts und ganze 596 Prozent mehr Engagement als reine Textbeiträge.

Content-Formate auf LinkedIn im Vergleich, © Buffer

Falls sie es noch nicht sind, sollten Carousel Posts also schnellstmöglich Teil deiner LinkedIn-Strategie werden – doch auch auf Videos solltest du keineswegs verzichten. Diese erzielen das zweithöchste Engagement, gefolgt von Bildern und Textbeiträgen. Posts mit Links verzeichnen das geringste Engagement auf der Business-Plattform.

Jetzt weißt du, welche Uhrzeit, welcher Wochentag und welches Content-Format für das höchste Engagement auf LinkedIn sorgen – doch beim Inhalt bist du noch ratlos? Unsere Podcast-Folge mit LinkedIns Creativity Consultant Niklas Fazler liefert dir die nötige Inspiration.