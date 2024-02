Ursprünglich als Konkurrent von MySpace gestartet, entwickelte sich das soziale Netzwerk Facebook rasant zu einem globalen Phänomen. Im Verlauf der Jahre führte Facebook kontinuierlich innovative Funktionen ein, darunter die Möglichkeit, Posts direkt auf der Plattform zu übersetzen, was den Nutzer:innen ermöglichte, noch intensiver mit Inhalten zu interagieren. Einführungen wie Fotoalben, Newsfeeds und der mobile Zugriff über die Facebook-App erweiterten die Nutzungsmöglichkeiten erheblich. Die strategischen Übernahmen von Instagram im Jahr 2012 und WhatsApp im Jahr 2014 brachten dem Unternehmen von Mark Zuckerberg eine Milliarde Nutzer:innen.

Das Jahr 2021 markierte einen Wendepunkt, als Zuckerberg die Umbenennung von Facebook Inc. in Meta ankündigte. Die Vision war, Meta als Muttergesellschaft für verschiedene Plattformen zu etablieren, insbesondere im aufstrebenden Metaverse. Zuckerberg erklärte dazu:

Aktuelle Zahlen aus Metas Quartalsbericht zeigen hohe Nutzer:innenzahlen von täglich 2,11 Milliarden und monatlich 3,07 Milliarden auf Facebook. Die gesamte Meta-Familie verzeichnet täglich 3,19 und monatlich 3,98 Milliarden aktive Nutzer:innen. Der Umsatz von allen eigenen Plattformen erreichte im vierten Quartal 2023 rund 40 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aus dem Werbegeschäft. Trotz des Werbeerfolgs sieht sich Facebook mit der Herausforderung konfrontiert, insbesondere junge Nutzer:innen auf die Plattform zu bringen. Zu dem Quartalsbericht äußert sich Zuckerberg positiv:

We had a good quarter as our community and business continue to grow,“ said Mark Zuckerberg, Meta founder and CEO. „We’ve made a lot of progress on our vision for advancing AI and the metaverse.