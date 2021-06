Das aktuelle Core Algorithm Update ist eines von wenigen in dieser Größenordnung, die Google pro Jahr durchführt. Es folgt dem December 2020 Core Update, das kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr abgeschlossen war; und mehr Auswirkungen als das Update aus dem Mai 2020 gehabt haben soll.

Googles Danny Sullivan, der Chef der SearchLiaison, gibt in einem aktuellen Blogpost zusätzliche Informationen zu den Google Updates preis. Dabei erklärt er, dass die Google-Suche jährlich tausendfach mit Updates optimiert wird. Durch den Prozess der Evaluation der Suchergebnisse habe Google in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der für Suchende irrelevanten Ergebnisse um rund 40 Prozent reduzieren können. Zudem gibt Sullivan an, dass Google User pro Tag auf rund 100 Millionen verschiedene Seiten weiterleitet – trotz der vielfachen Bedienung der Suchanfragen mit No Click.

Außerdem erklärt Sullivan, dass die Core Updates bei Google großen Veränderungen im Algorithmus entsprechen, dass Veränderungen bei Seiten in der Suche daher aber nicht unbedingt auf deren Qualität verweisen. Danny Sullivan schreibt:

We want site owners to understand these changes aren’t because of something they’ve done but rather because of how our systems have been improved to better assess content overall and better address user expectations. We also want to remind them that nothing in a core update (or any update) is specific to a particular site, but is rather about improving Search overall.