Die Google-Suche soll Menschen stets die für ihre Suchanfragen relevantesten Content-Elemente ausspielen. Bei der Produktsuche gehören dazu schon lange nicht mehr nur Bilder und kurze Beschreibungen von Artikeln, sondern auch möglichst informative und vertrauenswürdige Produktbewertungen. Insbesondere die Reviews, die eine tiefergehende Beschäftigung mit einem Produkt widerspiegeln, sind laut Google bei den Suchenden sehr geschätzt. Daher hat das Suchmaschinenunternehmen nun sogar ein Ranking Update ausgerollt, das sich eigens auf die Reviews in der Google-Suche konzentriert.

Obwohl das Product Reviews Update sich von Googles Core Algorithm Updates unterscheidet, rät das Unternehmen Webmastern dazu, auf die gleichen Hinweise zur Content-Optimierung zu achten, wie bei diesen mehrmals im Jahr vorkommenden zentralen Updates. Was genau Webmaster über Core Updates wissen sollten, haben wir in einem eigenen Beitrag zusammengefasst.

Google betont auf dem Google Search Central Blog, dass das Update vor allem Reviews von Expert:innen belohnen wird. Ein besseres Ranking wird dann möglich, wenn Reviews integriert sind, die eigene Recherche zum Thema betreiben oder eine ausführliche Produktanalyse anbieten.

The overall focus is on providing users with content that provides insightful analysis and original research, and is written by experts or enthusiasts who know the topic well,